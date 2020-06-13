Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama: 6 yaralı
İstanbul Okmeydanı'nda sensörlü lamba armatürü imal eden bir atölyede, sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda içerideki 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi, Şengül Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde sensörlü lamba armatürü imal eden bir atölyede, sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda içerideki 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri ve otomobiller ağır hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerindeki tüpleri dışarıya çıkarttı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Patlama sırasında çevredeki iş yeri ve araçların zarar görmesi nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Büyük bir gültüye neden olan patlamada panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Öte yandan özel harekat polisleri de olay yerine gelerek önlem alırken, polis ekipleri de iş yerinde çalışma başlattı.
"6 KİŞİ YARALANDI"
Konuyla ilgili Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz Piyalepaşa Mahallesi Şengül Sokak'ta ilk belirlemeler göre gaz sıkışmasından kaynaklı meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde gerekli tedbirler alınmıştır” denildi.
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