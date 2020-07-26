Oksijenle kesim yapılırken patlama: 1 işçi yaralandı
Bartın’da bir demir-çelik fabrikasında oksijen tüpüyle kesim yapılırken meydana gelen patlamada 1 işçi hafif yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kurtköy köyünde bulanan demir-çelik fabrikasında meydana geldi. H.Y (32) isimli işçi oksijen tüpüyle kapalı bir kabı kestiği sırada oksijen sıkışması sonucu patlama oldu. H.Y. hafif yaralanırken, ihbar üzerine 112 Acil ekibi geldi. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.
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