Oktarcılar'dan Turnike kitabına bir dava daha
Adnan Oktar'ın müritleri Hakan Erol'a Turnike kitabı için 30 bin liralık tazminat davası açtı. Erol 'hakikati yazmaya devam edeceğim' dedi.
Gazeteci Hakan Erol'un Adnan Oktar cemaatinin bilinmeyenlerini anlattığı 'Turnike' kitabına Oktarcılar tarafından bir tazminat davası daha açıldı.
Davayı sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Erol "Hakikati yazmaya devam edeceğim" dedi.
Erol yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"BU KEZ DE 30 BİN TL İSTEMİŞLER..."
"Oktarcılar 'Turnike' kitabına bir tazminat davası daha açmış. Bu kez de 30 bin TL istemişler...
Gerçekleri davalarla susturmaya ve beni de bu şekilde yıldırmaya çalışanlara karşı kötü bir haberim var: Çünkü, hakikati yazmaya devam edeceğim."
Oktarcılar “Turnike” kitabına bir tazminat davası daha açmış. Bu kez de 30 bin TL istemişler...— Hakan Erol (@Erol__Hakan) August 20, 2021
Gerçekleri davalarla susturmaya ve beni de bu şekilde yıldırmaya çalışanlara karşı kötü bir haberim var: Çünkü, hakikati yazmaya devam edeceğim.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/T5h8ht5m6P
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