Derya Yanık, Adnan Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki davetine katılmış

22 Nisan 2021 Perşembe, 13:32

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevlerinden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atandı.

Yanık, atandığı günden itibaren tartışma konusu olmuştu. Geçmişte FETÖ'yü öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'çapsız' diyen Derya Yanık'ın bu kez de suç örgütü elebaşı olması nedeniyle tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın iftarın katıldığı ortaya çıktı.

2015 yılında Adnan Oktar'ın düzenlediği Çırağan Sarayı'ndaki iftarda objektiflere yansıyan Yanık'a ait fotoğraf sitelerinde hâlâ mevcut.

OKTAR'IN DOSYASI KABARIK

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, "Organize silahlı suç örgütü elebaşısı" olarak yargılanan Oktar toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oktar, davada "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan suçlu bulundu.

DAHA ÖNCE BAKANLIKLA İLGİLİ SKANDAL ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Adnan Oktar cemaatini, operasyon yapılacağına dair önceden uyardığına yönelik iddialar üzerine Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Gazeteci Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Turnike” adlı kitabında, Adnan Oktar cemaatine yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen belgelerdeki Yaşar Okuyan ayrıntısına dikkat çekmişti. Erol, cemaate yapılan operasyonda elde edilen belgelerde, Okuyan’ın Oktar cemaatine “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın demiş” ifadelerinin yer aldığını iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan’ın, Adnan Oktar cemaatini operasyona dair önceden uyardığı iddia edildi. Okuyan’ın, Oktar cemaati ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu, hatta cemaatin 7-8 kere toplantılara katıldığı ortaya çıkmıştı. Nitekim Adnan Oktar’ın “Davetlerine icabet ettiğini” açıklayan Okuyan, “Bunda bir sorun yok” demişti.

“TAYYİP BEYİN ONAYIYLA OPERASYON YAPILACAK”

Adnan Oktar cemaatine yönelik 2018 yılında yapılan operasyonda, onlarca silahla birlikte; siyasilere ve ünlülere dair yüzlerce belge ele geçirilmişti. Belgelerde Yaşar Okuyan’ın da olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen belgelerde, Oktar’ın davetine icabet etmekte “Bir sorun yok” diyen Okuyan’ın, cemaatin siyasilerle ilişki kuran ismi, “Eymen” kod adlı Aylin Atmaca’ya bizzat Erdoğan’ın ismini vererek uyardığı ifade edildi. Atmaca’ya “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın” dediği ortaya çıktı.