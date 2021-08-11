Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:22

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran 75 yaşındaki oyuncu Sabina Toziya, yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu, beyninde tümör tespit edildikten sonra diziden ayrılmış ve ameliyat olmuştu.

"TARİF ETMEM İMKANSIZ"

Geçtiğimiz günlerde amcasını son yolculuğuna uğurlayan Oktay Kaynarca, aldığı ikinci ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Dizide Sabina Toziya'nın oğlu Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaşarak "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi, nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.



