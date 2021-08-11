Oyuncu Sabina Toziya yaşamını yitirdi
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncunun ölümünün senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Altı sezondur izleyiciyle buluşan usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya hemen ameliyatı alındı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncunun tedavisine Makedonya'da devam ediyordu.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.
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