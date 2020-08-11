Okul bahçesine tehlikeli trafo

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Okul bahçesine elektrik trafosunun yapılmasına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim kurulu üyesi Arif Atılgan ve eski TMMOB Yalova İl temsilcisi İYİ Parti İl Başkanı Mimar Erol Tatar tepki gösterdi. Erol Tatar, “Trafolar tehlikeli bir yatırım. Çevreye radyasyon yayıyor, zaman zaman patlamalar oluyor. Okulun bahçesine elektrik trafosu yapmak çoçukların hayatını riske sokmaktır. Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bu okul inşaatlarının projelerini kim kontrol ediyor, mesleği nedir?” diye konuştu.

Mimar Arif Atılgan ise “Trafo Merkezi tehlikeli bir tesistir. Konulduğu noktanın zemini sağlam, çevresi güvenli olmalıdır. Beton duvarın içinde 5 metre toprak doldurulmuş zemin vardır. Doldurulan toprağın altındaki zemin de kaygandır. Sağlam zemin, onun da 4 metre altındadır. Yani ev yapılsa toplam 9 metre derinliğe temel inilmesi gerekir. Tesis dolgunun üzerine konuvermiştir. İleride toprak çökerse, minik bir deprem olursa, duvar deforme olursa.. çıkacak kazanın sorumluları o zaman düşünülecektir” dedi.