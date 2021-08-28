Okul duvarlarına masal kahramanlarını çizdiler

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:00

Manisa'da bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmenleri Derya Kılıçatan ve Şevval Nalbant, okul öncesi çocuklarının okula uyumunun hızlanması ve Covid-19'un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Gönüllü öğretmenler, proje kapsamında okulun iç duvarlarına Türk masal kahramanlarını ve çizgi film karakterlerini çizdi. Çizimlerle süslenen duvarlar, bambaşka bir görünüme kavuşarak renklendi.

Çalışmanın öğrencilere katkı sunacağına inandığını belirten öğretmen Derya Kılıçatan, “Okulumuzda 4 adet okul öncesi atölyemiz mevcut. Burada 80 öğrencimiz okul öncesi eğitimi alıyor. Öğrencilerimize jest yaparak atölyelerimizde masal odaları oluşturduk. Seval öğretmenin de yardımıyla okulun duvarlarını Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterleriyle süsledik. Öğrencilerimizi renge odaklayarak, renk bilgilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz Türk masal kahramanlarımızı tanıyarak, kendi kültürümüze hakim olmasını da istedik. Okulumuz renklendi, öğrencilerimize güzel bir şekilde katkısının olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Öğretmen Şevval Nalbant ise, "Okulumuzun anasınıfı atölye duvarlarına Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterlerini çizme çalışması yaptık. Öğrencilerimiz Covid-19 nedeniyle okula gelememişlerdi. Bu sene geldiklerinde gördükleri renkli görüntüler ile Covid-19'un olumsuz etkilerinden kurtulmalarını istedik. Güzel bir çalışma oldu, projemizin uygulanmasında bize desteklerini esirgemeyen okul idarecilerimize teşekkür ederiz" dedi.