Okul öncesinde yüz yüze eğitim yargıya taşındı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 19:21

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün okul öncesi eğitimin yüz yüze devam edebileceği kararı yargıya taşındı. Eğitim-Sen, Bakanlığın bu kararının iptali istemiyle Danıştay’ya verdiği dava dilekçesinde, “Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır. Sendikamız bu işlemin iptalini ve savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasını talep etmektedir” dedi.