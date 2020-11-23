Okul öncesinde yüz yüze eğitim yargıya taşındı
Eğitim-Sen okul öncesi öğretmenlerin koronavirüs pandemisinde yüz yüze eğitme devam etme kararını yargıya taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu işleminin iptali istemiyle Danıştay’da dava açan Eğitim-Sen, “Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün okul öncesi eğitimin yüz yüze devam edebileceği kararı yargıya taşındı. Eğitim-Sen, Bakanlığın bu kararının iptali istemiyle Danıştay’ya verdiği dava dilekçesinde, “Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır. Sendikamız bu işlemin iptalini ve savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasını talep etmektedir” dedi.
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