Okul sayısı arttı, öğrenci sayısı azaldı: İmam hatiplere ayrıcalık var ama tercih eden yok
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin yayımladığı istatistikler ile siyasi iktidarın “dindar nesil” projesinin sacayağı olan imam hatip ortaokul ve liselerine ilişkin ayrıcalıklar yeniden ortaya çıktı.
2019-2020 döneminde, 27 yeni imam hatip lisesi açılırken, derslik sayısına bin 338 yeni derslik eklendi. Buna karşın, bu dönemde imam hatip lisesine giden öğrenci sayısı 2 bin 343 azaldı. Okul ve derslik sayısı artarken öğrenci sayısının azalması, okul ve derslik başına düşen öğrenci sayısında da azalmaya neden oldu. İmam hatip ortaokullarında da durum değişmedi. 2019-2020 döneminde okul ve derslik başına düşen öğrenci sayısı, yeni açılan okullar ile düşürüldü. Okul ve derslik başına düşen öğrenci sayısı diğer liselerde daha yüksek.
Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım, MEB’in, okul türleri arasında ayrım yaptığını belirterek “Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri gibi daha çok bilimsel ve akademik eğitime ağırlık veren okullar yerine daha çok imam hatip türü okulların öne çıkarılması, ihtiyaç olmamasına karşın yeni okullar ile imam hatip ortaokulu ve liselerinin sayısının artırılması ve Milli Eğitim Bakanı’nın her ağzını açtığında ‘bütçemiz yetersiz’ demesi kadar boş ve anlamsız bir süreç gelişemez” dedi.
‘SORUŞTURMA AÇILMALI’
Bu durumun, diğer okullarda okuyan öğrencilerin yeni okul ihtiyacının karşılanamasına, sınıflarının daha kalabalık olmasına ve pandemi sürecinde sağlıkla ilgili uygulamaların yapılamamasına neden olduğunu belirten Yıldırım, “Bu konuda soruşturma bile açılması gerekiyor” dedi.
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