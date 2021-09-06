Okullar açılıyor: Çocuklar için en iyi kahvaltı besini 'yumurta'

06 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Uzun bir aranın ardından ilk ders zili bugün çaldı. Anne-babalar bu süreçte çocukların bağışıklığını koruyacak besinleri araştırmaya başladı. Kahvaltının önemine dikkat çeken Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, "Okuldaki algılama düzeylerinin daha iyileştirmesi için çocukların kahvaltısız evden çıkmamasını öneriyorum. Özellikle en kaliteli protein yumurta her gün 1 tane tüketilmeli" önerisinde bulundu.

EN KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI

Pandemide özellikle hastalıklardan korunmak için güçlü bir savunma sistemine ihtiyacımız var diyen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, şu uyarılarda bulundu:

"Bu bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesiyle elde edilebilir. Özellikle okuldaki algılama düzeylerinin daha iyileştirmesi için kahvaltısız çıkılmamasını öneriyorum. Kahvaltıda hayvansal kaynaklı gıdalar mutlaka olmalı. Bunlar kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor. Süt ve süt ürünleri, peynir, mevsim sebzeleri, yeşillik tüketilebilir. Tatlı olarak da bal ve pekmez tüketilebilir. Aileler lütfen çocuklarına süt ürünleri, balık, beyaz ve kırmızı etten zengin besinler versin. Özellikle en kaliteli protein yumurta her gün 1 tane tüketilmeli. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler özellikle vitamin ve minerallerden bahsetmeliyiz. A, C VE E vitaminleri selenyum, çinko gibi mineraller tüketilmeli."

"TÜRKİYE'NİN BAŞLICA SORUNU"

Besin takviyelerinin gerekli tetkikler yapılmadan kullanılmamasını söyleyen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, "Mutlaka öncesinde hastaneye başvurulmalı. Kan tetkikleri ve kan düzeylerine bakılması gerekiyor. Gerekirse vitamin takviyesi verilmeli. Kulaktan dolma bilgilerle gidip eczaneden vitamin alıp kullanmayalım. Vitaminlerin fazlalığı çeşitli tıbbi komplikasyonlara yol açabilir. Ancak pandemi döneminde kliniğimiz başvuran çocuklar arasında en fazla rastladığımız demir eksikliği oldu. Bu Türkiye'nin başlıca bir sorunu. Bunun dışında D, B12 vitamini eksikliklerini görebiliyoruz. Protein bakımından çocuklarımızın çok zengin beslenmediklerini görebildik. Bunlar da tabii bağışıklığı kötü etkiliyor" diye konuştu.

"BU ÜRÜNLER KANTİNLERDE YASAKLANDI"

Okul kantinlerine de değinen Uzm. Dyt. Cem Nevşioğulları, "2020 yılında yayınlanan bir genelgeye göre okul kantinlerinde yağlı, kızartma, cips, gazlı içeceklerin satışı yasaklandı. Satışı uygun olan besinler zaten bakanlık genelgesiyle belirtildi. Bunlar arasında salata, tost, köfte gibi yiyecekler yer alıyor. 30 gramı geçmeyecek şekilde kuruyemişler yer alıyor. Bu ürünleri kantinlerde görebiliyoruz. Çocuklar sağlıklı besinleri tercih edebilirler. Mesela tost ve ayran tüketilebilir. Ara öğün olarak kuruyemiş tercih edebilirler" uyarısında bulundu.

"GÜNDE 8 SAATTEN AZ UYUMAMALILAR"

Pandemi döneminde çocukların koronavirüsü hafif atlattıklarını da söyleyen Uzm. Dyt. Nevşioğulları, "Ayakta geçirdikleri biliniyor fakat son dönemlerde istatistiklere göre çocukların da bu hastalığa yakalandığı hatta ağır geçirebildiği de gözlemlendi. Bu nedenle çocukların okul döneminde beslenme başta olmak üzere fiziksel aktivite ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle günde 8 saatten az uyumamalılar. Gece saatlerinde iyi ve verimli bir uyku almaları gerekiyor. Fiziksel aktivitelerine dikkat etmeleri ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketmeleri çok önemli. Özellikle pandemi döneminde ve kış aylarında tüketilmesi gereken besinlerden başlıcaları ıspanak, pazı,brokoli, kabak gibi sebzelerden yararlanabiliriz. Aynı zamanda meyve olarak özellikle C vitamini yönünden zengin narenciyeleri tüketmeliyiz" dedi.