Vegan beslenme nedir, nasıl vegan olunur?

02 Eylül 2021 Perşembe, 00:00

Vegan beslenme fikri ilginizi çekiyor ve ‘Nasıl vegan besleneceğim?’ diye düşünüyorsanız ne yiyebileceğinizi veya ne yiyemeyeceğinizi listeleyip kendinize bir menü oluşturmak ilk adım olabilir. İki temel kural üzerinden ilerleyen bu beslenme biçiminde bitkisel içerikli yiyecekleri tercih etmeniz ve hayvansal içerikli gıdaları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Vegan beslenmeyi denemeyi düşünüyorsanız ‘Vegan beslenme nedir? ‘Hangi yiyecekler tüketilmeli? ‘Hangi yiyecekler tüketilmemeli?’ ve ‘Nasıl Vegan Olunur?’ sorularını merak ediyor olabilirsiniz.

Vegan beslenme nedir?

Veganizm, hayvanlara dair sömürünün olduğu tüm biçimlerden uzak duran bir yaşam biçimidir. Bu sebeple vegan beslenmede bütün hayvansal ürünler bırakılır ve bitkisel ürünler yaşam düzenine uyarlanır. Vegan beslenme düzenine geçen kişiler, hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanırlar. İnsanlar çeşitli sebeplerle vegan beslenme düzenini tercih ederler. Bu sebepler; Etik veganlık, çevreci veganlık ve sağlık amaçlı vegan beslenme isteğinden kaynaklanıyor olabilir.

Hangi yiyecekler tüketilmeli?

Vegan bir diyette, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bitkisel içeriklerden yapılmış yiyecekleri yiyebilirsiniz:

Baklagiller: Fasulye, mercimek ve bezelye vb.

Kuruyemiş ve kabuklu yemişler: İşlenmemiş ve kavrulmamış çeşitler tercih edilmelidir.

Tohumlar: Chia ve keten tohumu vb.

Süt alternatifleri : Soya sütü, hindistan cevizi sütü, badem sütü vb.

Meyve ve sebzeler

Sebze yağları

Filizlenmiş ve fermente edilmiş bitki besinleri

Hangi yiyecekler tüketilmemeli?

Veganlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hayvansal gıdaları yemezler.

Etleri için ve kümeste tutulan hayvanlar: Sığır eti, kuzu eti, dana eti, sakatat, yabani hayvan eti, tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın vb.

Balık ve deniz ürünleri: Balık; hamsi, karides, kalamar, deniz tarağı kalamar, midye, yengeç, istiridye ıstakoz vb.

Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir, tereyağı, krema, dondurma vb.

Yumurta

Mayonez (yumurta sarısı içerdiği için)

Arı ürünleri: Bal, arı poleni, arı sütü vb.

Hayvanların bedenlerinden üretilen maddeler: Peynir altı suyu, laktoz, jelatin, hayvandan elde edilen D3 vitamini ve balık kaynaklı omega-3 yağ asitleri vb.

Nasıl vegan beslenilir?

Vegan beslenme fikri ilginizi çekiyor ve nereden başlayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. İsterseniz, hemen tüm kümes hayvanlarını, etleri, yumurtaları ve süt ürünlerini bir kerede hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Fakat bu kadar katı bir yaklaşımı benimsemek istemiyorsanız daha kademeli bir yaklaşımla yola başlayabilirsiniz. Tüm hayvansal ürünleri beslenme düzeninizden çıkarmak size bunaltıcı geliyor olabilir bazı vegan diyetler bitkilere odaklanır, ancak yine de diğer yiyecek türleri için de hareket alanı bırakır:

- Pesketaryen: Balık veya diğer su ürünlerini tüketen, başka hayvan etlerine yer vermeyen beslenme düzenidir bazen yumurta ve süt ürünleri tüketimine izin verir.

- Lakto-ovo vejetaryen: Et, balık ve kümes hayvanları tüketilmeyen, ancak yumurta ve süt ürünleri tüketimine izin veren beslenme düzenidir.

- Fleksitaryen beslenme: Zaman zaman hayvansal ürünleri içeren bitki bazlı beslenme düzenidir.

-Vegan beslenme: Et, balık, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, bal gibi diğer hayvansal ürünlerin tüketimine son verilen beslenme düzenidir.

Doktorunuz veya diyetisyeniniz vegan beslenme düzeninize başlarken doğru yiyecekleri seçmenize yardımcı olabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa veya hamileyseniz, yeni beslenme planınızda doğru besin karışımını aldığınızdan emin olmak için bir uzmandan yardım almanız çok önemlidir.