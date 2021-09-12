Okullarda tek Covid-19 önlemi dezenfektan
PCR testi uygulaması kâğıt üstünde kaldı, hem özel hem de devlet okullarında sınıflar çok kalabalık, yemek zamanları kaos meydana geliyor. Vaka çıkan sınıflar online eğitime geçti.
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullardan vaka ve karantina haberleri gelmeye başladı. Bazı özel okullarda pozitif vaka çıkan sınıflarda uzaktan eğitime geçildi. Daha güvenli olacağı inancıyla çocuklarını özel okullara veren veliler tepki göstererek “‘Yılda 80 bin lira verdiğimiz okul, daha çok kazanç hırsıyla küçücük sınıfları 25 öğrenciyle doldurmuş. Çocuklar yapışık oturuyor. Okulun 3. gününde hastalanan çocuklar olunca da eve yolladılar öğrencileri, uzaktan eğitime geçildi” dediler.
Öğrenci Veli Derneği’nce yapılan açıklamada, çok sayıda okulda pozitif vakalarının olduğu bilgileri geldiği ancak en az iki vaka olması durumunda sınıfların karantinaya alınması nedeniyle okullarda eğitimin devam ettiği belirtildi.
Derneğin ilk hafta değerlendirmesi şöyle:
- İstanbul Kartal Yavuz Selim Ortaokulu’nda bir sınıfta iki öğrenciye pozitif tanısı konulmasıyla 37 kişilik sınıf karantinaya alındı.
- Denizli Sarayköy Ortaokulu’nda 7. sınıfta bulunan 2 öğrenciye pozitif tanısı konuldu. Anaokulu kısmında bir sınıf karantinaya alındı.
- Eskişehir’de bir lisede bir sınıf karantinaya alındı.
- Bolu’da Orhangazi Ortaokulu’ nda 8. sınıf karantinaya alındı.
- Antalya Kumluca’da Sınav Koleji’nde 8. sınıflardan bir şube karantinaya alındı.
HAZIRLIK YOK
Eğitim Sen Muğla Şubesi’nin yüz yüze eğitimin ilk haftasında düzenlediği anketle, okullarda salgına yönelik yeterli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı.
Ankete katılan 1175 eğitim çalışanından yüzde 43’ü okullarda salgına yönelik hiçbir önlem alınmadığını, yüzde 39’u alınan önlemlerin yetersiz olduğunu, yüzde 11’i önlemlerin kısmen alındığını ve yalnızca yüzde 7’si yeterli önlem alındığını söyledi.
- Okullara ulaştırılan maskeler son derece yetersiz ve işlevsiz; başta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri olmak üzere öğrencilerin kullanımına uygun olmayan standart maskeler okullara gönderilmiş durumda. Siperlik vb koruyucu malzemeler noktasında ise hiçbir hazırlık yok.
- Okullara yeterli miktarda hijyen malzemesi sağlanmamıştır. Başta lavabolar olmak üzere yeterli temizlik malzemesinin sağlanmadığı koşullarda yüz yüze eğitim devam etmektedir.
- Kamu okullarının büyük çoğunluğunda havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
- PCR testine yönelik uygulama yalnızca kâğıt üzerinde kalmıştır. Nerede, nasıl, hangi koşullarda yapılacağı ve takibinin nasıl olacağına dair belirsizlik devam etmektedir.
- Okul giriş-çıkışlarında gerekli hazırlık ve planlama yapılmadığı için velilerin de okul önlerinde, okul bahçelerinde olduğu anlarda okullarda ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır.
- Kalabalık okullar, sınıflar sorunu devam etmektedir.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Muğla Datça'da deprem
- Canlı yayında gergin anlar
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Aşı karşıtlarından maskesiz miting
- Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'e kötü haber
- İmamoğlu'ndan Asla müsaade etmeyeceğiz çıkışı
- Berfu Yenenler'den kendisini hedef gösteren Akit'e tepki
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Babacan'dan Erdoğan'a gönderme