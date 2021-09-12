Okullarda tek Covid-19 önlemi dezenfektan

12 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullardan vaka ve karantina haberleri gelmeye başladı. Bazı özel okullarda pozitif vaka çıkan sınıflarda uzaktan eğitime geçildi. Daha güvenli olacağı inancıyla çocuklarını özel okullara veren veliler tepki göstererek “‘Yılda 80 bin lira verdiğimiz okul, daha çok kazanç hırsıyla küçücük sınıfları 25 öğrenciyle doldurmuş. Çocuklar yapışık oturuyor. Okulun 3. gününde hastalanan çocuklar olunca da eve yolladılar öğrencileri, uzaktan eğitime geçildi” dediler.

Öğrenci Veli Derneği’nce yapılan açıklamada, çok sayıda okulda pozitif vakalarının olduğu bilgileri geldiği ancak en az iki vaka olması durumunda sınıfların karantinaya alınması nedeniyle okullarda eğitimin devam ettiği belirtildi.

Derneğin ilk hafta değerlendirmesi şöyle:

İstanbul Kartal Yavuz Selim Ortaokulu’nda bir sınıfta iki öğrenciye pozitif tanısı konulmasıyla 37 kişilik sınıf karantinaya alındı.

Denizli Sarayköy Ortaokulu’nda 7. sınıfta bulunan 2 öğrenciye pozitif tanısı konuldu. Anaokulu kısmında bir sınıf karantinaya alındı.

Eskişehir’de bir lisede bir sınıf karantinaya alındı.

Bolu’da Orhangazi Ortaokulu’ nda 8. sınıf karantinaya alındı.

Antalya Kumluca’da Sınav Koleji’nde 8. sınıflardan bir şube karantinaya alındı.

HAZIRLIK YOK

Eğitim Sen Muğla Şubesi’nin yüz yüze eğitimin ilk haftasında düzenlediği anketle, okullarda salgına yönelik yeterli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı.

Ankete katılan 1175 eğitim çalışanından yüzde 43’ü okullarda salgına yönelik hiçbir önlem alınmadığını, yüzde 39’u alınan önlemlerin yetersiz olduğunu, yüzde 11’i önlemlerin kısmen alındığını ve yalnızca yüzde 7’si yeterli önlem alındığını söyledi.