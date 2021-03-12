Okullardaki vakalar açıklansın

12 Mart 2021 Cuma, 03:00

Okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına karşın il ve ilçelerdeki öğretmenlere hâlâ aşı randevusu bile çıkmaması, eğitim emekçilerinin tepkisine neden oluyor. Bazı okullarda birden fazla öğretmenin Covid-19’a yakalanması nedeniyle öğrencilere “okula gelmeyin” çağrısı yapılıyor, sınıflar karantinaya alınıyor. Köy öğretmenlerine yönelik başlayan aşılamada da henüz ilk dozun bile tamamlanmadığı belirtiliyor. Öğretmenler, Sağlık Bakanlığı’ndan öğretmenlere yönelik aşı takvimini açıklamasını bekliyor.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, aşı uygulamasının sadece köy okullarında görevli öğretmenlere yönelik sürdürüldüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Şu ana kadar aşı yapılan Milli Eğitim Bakanlığı personeli sayısı 100 bine ancak ulaşmış durumunda. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde aşı yapılmadığı için 18 milyon öğrencimiz ve 1 milyonu geçen eğitim çalışanımız büyük risk altındadır. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa bakanlığın aşılama takvimini planlayamamış olması sebep olacaktır.”

SINAV ISRARI SÜRÜYOR

Eğitim Sen açıklamasında da “Henüz il ve ilçe merkezlerinde aşılanma başlamadığı gibi köy okullarında görev yapan eğitim emekçilerinin aşılanması da tamamlanmamıştır. Bulaş riski yüksek yaş grubundaki ortaöğretimde bile okullar açılmış ve tüm kademelerinde yüz yüze sınav ısrarı devam etmektedir” denildi. İl ve ilçe düzeyinde eğitim emekçilerine yapılan aşı sayısı, okullara aktarılan maske ve hijyen malzemeleri sayısı, okullarda vaka sayısı, karantinaya alınan okul sayısı verilerinin paylaşılmasını talep ediyoruz” denildi.