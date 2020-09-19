Okulların kapalı olduğu köyde internet erişimi de yok

Kırşehir’in Kartalkaya Köyü’ndeki kapatılan Kartalkaya İlkokulu’na giden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, veli ve öğrencilerle görüştü. Kaya'ya sorunlarını anlatan bir veli, "Biz köyde yaşıyoruz, okulumuz yok, internet bağlantımız yok" dedi ve çocuklarının eğitim alamadığını anlattı.

ANKA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:21
Okulların kapalı olduğu köyde internet erişimi de yok
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Kırşehir’in Merkez Kartalkaya Köyü’ndeki kapatılan Kartalkaya İlkokulu’na giden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kapalı okulun bahçesinde öğrenci ve velilerle konuştu.

Çocukların başka bir köydeki okula gittiğini belirten Kaya, okul bahçesinde bulunan öğrencileri dinledi. Öğrenciler, okul kapalı olduğu için eğitim alamadıklarını ve okulun tekrar açılmasını istedi. Öğrenciler ayrıca köyde internet erişimleri olmadığı için EBA'ya erişemediklerini, bu nedenle de uzaktan eğitime katılamadıklarını, derslerini takip edemediklerini anlattı.

Dört çocuk sahibi olduğunu söyleyen veli Funda Kaya ise, çocuklarından üçünün birinci, ikinci, altıncı sınıfa gittiğini, en büyük kızının işe liseye başladığını anlatarak internet bağlantısı ve okul olmadığını, çocuklarının başka bir köydeki okula gittiğini, uzaktan eğitimi anlamadıklarını belirtti. Kaya, “Çocuklarımız okumuyor, eski hayattaki yaşantıya döndüler” sözleriyle  gözlemlerini anlattı.


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