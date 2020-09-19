Okulların kapalı olduğu köyde internet erişimi de yok

19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:21

Kırşehir’in Merkez Kartalkaya Köyü’ndeki kapatılan Kartalkaya İlkokulu’na giden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kapalı okulun bahçesinde öğrenci ve velilerle konuştu.

Çocukların başka bir köydeki okula gittiğini belirten Kaya, okul bahçesinde bulunan öğrencileri dinledi. Öğrenciler, okul kapalı olduğu için eğitim alamadıklarını ve okulun tekrar açılmasını istedi. Öğrenciler ayrıca köyde internet erişimleri olmadığı için EBA'ya erişemediklerini, bu nedenle de uzaktan eğitime katılamadıklarını, derslerini takip edemediklerini anlattı.

Dört çocuk sahibi olduğunu söyleyen veli Funda Kaya ise, çocuklarından üçünün birinci, ikinci, altıncı sınıfa gittiğini, en büyük kızının işe liseye başladığını anlatarak internet bağlantısı ve okul olmadığını, çocuklarının başka bir köydeki okula gittiğini, uzaktan eğitimi anlamadıklarını belirtti. Kaya, “Çocuklarımız okumuyor, eski hayattaki yaşantıya döndüler” sözleriyle gözlemlerini anlattı.