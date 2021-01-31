Okulu önce güçlendirdiler sonra yıktılar
Kırşehir’in en köklü okullarından olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, 2017 Aralık ayında yıkılarak, yerine Turizm Lisesi Uygulama Oteli inşa edilmeye başlandı.
30 milyon 312 bin TL bedeli olan ve 2020 yılında bitmesi planlanan uygulama oteli, ödenek yetersizliği nedeniyle gecikti. Otelin kaba inşaat dahi tamamlanamadı.
Turizm Lisesi Oteli Uygulama Oteli’nin yapımından önce burada bulunan ve 2017 Aralık ayında yıkılan Kırşehir Merkez Mehmet Akif Anadolu Lisesi’ni depreme dayanıklı hale getirmek için 2015’te güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı. 22 Nisan 2015 tarihinde ihaleye çıkılan ve 14 Mayıs 2015’te sözleşmesi imzalanan yaklaşık 350 bin TL’lik güçlendirme çalışması 20 Eylül 2015 tarihinde tamamlandı. Ancak depreme dayanıklı hale getirilen okul yeni proje gerekçesiyle yıkıldı.
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