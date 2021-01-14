OKUYAY Platformu’nun iki yıldır yaptığı çalışmanın gösterdiği gerçek, okuma kültürü arttı ama…
Yıllardır büyüklerin korkulu rüyası, “Çocuklar artık kitap okumuyor” inancı ne kadar gerçek? Tartışılan, ancak yanıtı tam olarak bilinmeyen konulardan biri olan Türkiye’de okuma kültürünün durumunu Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformu açıklığa kavuşturdu.
24 aylık çalışmanın ortaya koyduğu gerçek, son 10 yılda okuma kültüründe yüzde otuzluk bir artış olduğunu gösteriyor. OKUYAY Platformu’nun basın toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bu artışa karşın çocukların okuduğunu anlama konusunda 79 ülke arasında 40. sırada olduklarına da dikkat çekti.
Kocatürk, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için devletin desteğinin gerektiğini ve “tüm paydaşların katılımıyla bir seferberlik yapılmasının elzem olduğunu” dile getirdi. Kocatürk, “Ancak bir seferberlik sonucu sağlıklı ve rekabetçi nesiller yetiştirebileceğini düşünüyoruz” dedi.
Avrupa Birliği’nden alınan hibe ile hayata geçirildiği belirtilen projeyi Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Koordinatörü Ebru Şenol özetledi. Ebru Şenol, “24 aylık süre içerisinde 134 STK, sivil inisiyatif ve kamu kurumu temsilcisiyle temasta bulunduk. Sosyal medyada da 10 milyon kişiye ulaştık. YouTube’da yayımlanan 41 videomuz var. Oldukça etkin bir iletişim çalışması yapmaya çalıştık” diye konuştu.
OKUYAY Platformu’nun sonuç toplantısı, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube sayfasından (https://www.youtube.com/ watch?v=vnAQyLPazMM&t=1693s) izlenebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Menemen Belediyesi'nde kura çekildi
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Menemen Belediyesi'nde kura çekildi