Ólafur Arnalds online konserde dinleyiciyle buluşacak

19 Ocak 2021 Salı, 11:54

BAFTA ödüllü bir kompozitör, prodüktör ve multi-enstrümantalist olan Ólafur Arnalds, 12 Şubat’ta PSM Online seyircisine özel 30 dakikalık unutulmaz bir performans ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özgün besteleri, klasik ve hit müziklere getirdiği özgün yorumları ile melankolik işitsel diyarların kapılarını aralamayı başaran sanatçı, İskandinav ülkelerinin coğrafyasının ve kültürünün büyüleyiciliğini, ortaya çıkardığı eserlere de aktararak huzurun müziğini icra ediyor.

12 Şubat Cuma akşamı, saat 21.00’de online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak ve 14 Şubat 23:59’a kadar yayında kalacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden 19 Ocak (bugün) tarihinden itibaren satışta olacak.