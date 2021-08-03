Osmaniye'de 'olağanüstü hava halleri' nedeniyle ormanlık alanlara girişler yasaklandı

03 Ağustos 2021 Salı, 12:37

Osmaniye Valiliği tarafından duyurulan yasak ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek, mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Ormanlık alanlara giriş yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 'Emre Aykırı Davranış'tan idari işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.