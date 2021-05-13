Olası ceza, Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sözleşmesini vurdu!

13 Mayıs 2021 Perşembe, 08:44

Beşiktaş’ta çok tartışılan Vincent Aboubakar’ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, TFF kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, Fatih Karagümrük maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TEDBİRLİ SEVK

Tedbirli olarak ceza kuruluna giden Aboubakar hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde Antalyaspor’a karşı da oynayamayacak.

SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR

Bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar Beşiktaş ile 29 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.

BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK 1.5 MİLYON AVRO ALIYOR

Nitekim basında da Vincent Aboubakar’ın sözleşmesinin uzamaması için sakatlığını bahane ederek oynamadığı haberleri sık sık yer buldu. Beşiktaş’tan halen yıllık 1.5 milyon Avro ücret alan futbolcunun daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gitmek istediği iddia ediliyor.

UZARSA BONSERVİSİ 7.5 MİLYON

Aboubakar, Beşiktaş ile 30. maçına çıkarsa, 1.5 milyon Avro’dan 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek ve kendisini transfer etmek isteyen kulüpler 7.5 milyon avro’luk serbest kalma bedelini göze alacak.

Kaynak: Ajansspor