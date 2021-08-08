Olayın adresi Adana! Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular
Adana'da, iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek tabancayla başından vurulan 40 yaşındaki Kerim H. ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olay yerinde yapılan incelemede 10 adet boş kovan bulundu.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim H., bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Evinin önünde pusuya düşürülen Kerim H., başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı koşan yakınları, Kerim H.'yi kanlar içerisinde buldu.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kerim H., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Kerim H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan buldu. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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