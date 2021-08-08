Balıkesir’de otobüs yoldan çıkarak takla attı! 14 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.
Balıkesir Valiliği, "Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı" açıklaması yaptı.
Valiliğin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.
112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir.
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