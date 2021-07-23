Olayın adresi Ekvador! İki hapishanede çıkan isyanda 21 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, iki cezaevinde çıkan isyanda 21 kişi ölürken 35 kişi de yaralandı.
Ülkenin Guayaquil ve Cotopaxi kentlerindeki hapishanelerde eş zamanlı olarak çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığı düşünülen isyan çıktı. Saatlerce süren, polisin güçlükle kontrol altına aldığı isyanda 21 mahkum yaşamını yitirdi, 6'sı polis 35 kişi yaralandı.
ÇETELER SAVAŞI
El Comercio gazetesine konuşan polis yetkilisi, kavganın, uyuşturucu ticareti yapan çetelerin kendi aralarındaki ittifak yapılanmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.
Narkotik ekiplerinin yaptıkları araştırmada, Meksikalı kartellere bağlı temsilcilerin Ekvador'daki uyuşturucu çeteleriyle bağlantı halinde olduklarını tespit ettiği bildirildi.
80 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ
Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.
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