07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:14

Bir çocuk annesi 22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve taciz edildiğini açıkladı. Ağlayarak yaşadıklarını anlatan kadın Fuat Ocak ve ailesinin kendilerine devamlı ölüm mesajları attığını belirtirken en son tartışmada Fuat Ocak'ın kendisine cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunduğunu da anlattı.

Ocak, "Birçok kez burada paylaşım yaptım ama sesim duyulmuyor. Ben ölmek istemiyorum diyorum. Sesim neden duyulmuyor? Öldürüleceğim diyorum neden duymuyorsunuz sesimi?" diyerek isyan etti.

Ocak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehtit ediliyorum, can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışmada oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu. Şimdi sıra bende devamlı tehtit ediliyorum. Taciz ediliyorum. DUYUN NE OLUR

Kayınvalidemin vurulmasının ardından 5 ay geçti onlar bizi tehtit etmelerine rağmen polis karakoluna gidip bizim onları tehtit ettiğimize yönelik şikayetçi oluyorlar bizden. Tarafımıza atılan suçları kabul etmiyoruz, dosya düşüyor

Veya karşılıklı koruma kararı çıkıyor. karakola gidip bu adam beni taciz etti. Beni öldürecek diyorum. Gecesine panzerler geliyor ailemi alıyor çünkü aynı gün içinde evde olmamama rağmen şahısları darp etmişim (darp raporlarında yok)

Aksam 23'de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri çekmemiz için herşeyi yaşattılar bize şikayetimizi geri çektik fakat tehtit, hakaret ve tacizler hala devam ediyor. Kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın ÖLMEK İSTEMİYORUM."