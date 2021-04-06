Öldürülen ilk gazeteci: Hasan Fehmi Bey

06 Nisan 2021 Salı, 09:15

Görsel: Vikipedi

Yazı işleri müdürü ve başyazarı olduğu Serbesti Gazetesi’ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini sert bir dille eleştiren gazeteci Hasan Fehmi Bey, 6 Nisan 1909 günü suikasta uğradı ve Türkiye'de öldürülen ilk gazeteci olarak basın tarihine geçti. Öldürülmesinden sonra gelişen olaylar, İttihat ve Terakki yönetimine karşı gelişen 31 Mart Ayaklanması’nı tetikledi. Hasan Fehmi Bey’in öldürüldüğü 6 Nisan günü, 2005’ten bu yana ‘Öldürülen Gazeteciler Günü’ olarak kabul ediliyor.

ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİ SEBEBİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hasan Fehmi Bey, 1874 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da Mülkiye Mektebi’ndeki öğreniminin ardından Paris’e gitti. Paris’te Prens Sabahattin ve çevresi ile tanıştı. Ardından Mısır’a gitti.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Serbesti Gazetesi’nde yazılar yazmaya başladı. Dönemin radikal yazarlarından birisiydi. Yazılarında İttihat ve Terakki yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunuyordu. Yazıları, gazeteye tehdit mektuplarının gönderilmesine sebep oldu ancak o, eleştirilerine devam etti.

6 Nisan 1909 gecesi arkadaşı Ertuğrul Şakir Bey ile Beyoğlu’ndan Sirkeci’ye giderken, Galata Köprüsü üzerinde vurularak öldürüldü. Cinayet aydınlatılamadı. 8 Nisan günü, İttihatçı muhaliflerin bir gövde gösterisine dönüşen büyük bir cenaze töreninin ardından II. Mahmut Türbesi’ne defnedildi.

31 MART VAKASI

Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesini İttihat ve Terakki yönetimine mal eden muhalefet, olaya büyük tepki gösterdi. Cenazede Hukuk Fakültesi öğrencileri Mülkiye öğrencileri ile birleşerek Bab-ı Ali’nin kapısında Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’dan katillerin bulunmasını istediler. Başlangıçta küçük olan topluluk, Sultanahmet'te bulunan Meclis-i Mebusan binası önüne gelinceye kadar 50 bine ulaştı. 31 Mart Ayaklanması, cenazedeki bu gövde gösterisinden beş gün sonra, henüz Hasan Fehmi’nin katledilmesinin etkisi geçmeden ortaya çıktı. Bu nedenle Hasan Fehmi’nin katledilişi, 31 Mart Ayaklanmasının yakın nedeni olarak görülür.

6 NİSAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ

Gazeteci Hasan Fehmi Bey’in bir suikasta uğradığı 6 Nisan günü, 1996’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Basın Şehitleri Günü” olarak kabul edildi; 2005’ten bu yana ise bu anma gününün adı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi. Anma günü sebebiyle her 6 Nisan’da bazı etkinlikler gerçekleştirilir ve geçmişten bugüne öldürülen gazeteciler anılır.