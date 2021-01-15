Öldürülmesi planlanan güvercine iyi haber: Bileziği sahte çıktı

15 Ocak 2021 Cuma, 14:05

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Kevin Celli-Bird, söz konusu güvercini 26 Aralık’ta bulmuştu. Bilezik numarasını araştıran Celli-Bird, kuşun 13 bin kilometre uzaktaki ABD'nin Oregon eyaletinden geldiğini öğrenmişti. Uzmanlar, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın adı verilen kuşun ülkeye gemiyle geldiğinden şüphelenmişti.

Ancak Amerikan Yarış Güvercini Birliği’nden Deone Roberts, söz konusu bileziğin sahte olduğunu açıkladı. Bilezik numarasının ABD’deki başka bir güvercine ait olduğu belirten Roberts, “Avustralya’da çekilen fotoğraflardaki kuş farklı” dedi. Bileziğin izlenemediğini de belirtip şöyle konuştu:

"Evi kesinlikle Avustralya’da, ABD’de değil."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, Joe’nun ülkenin biyogüvenliğini tehdit etmesi durumunda sonuçlarıyla yüzleşeceğini söylemişti. Öte yandan, kuşun yaşadığı Viktorya’nın Eyalet Sağlık Bakanı Marin Foley, federal hükümetten kuşa zarar vermemesini talep etti.

ABD’de güvercin yarışları düzenleyen Lucas Cramer, kuşların zaman zaman gemilerle seyahat ettiğini, Japonya’dan ABD’ye gelen kuşların bulunduğunu belirtse de Joe’nun bunlardan biri olmadığının altını çizdi. Bileziğin gerçek sahibinin 29 Ekim’deki yarış esnasında kaybolduğunu belirten Cramer, "Bu aynı güvercin değil. Yarış güvercini bile değil" dedi.

Melbourne Güvercin Kurtarma’da bakıcılık yapan Lars Scott, Amerika’dan gelen kuş bileziklerinin şehir çevresinde nadir olmadığını, bazı yetiştiricilerin internet üzerinden satın aldığını söyledi.

Evinin bahçesinde kuşu beslemeye devam eden Celli-Bird ise gelişmeleri memnuiyetle karşıladığını söyledi.