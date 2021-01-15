Öldürülmesi planlanan güvercine iyi haber: Bileziği sahte çıktı
ABD’den geldiği sanılan ve yerel türleri tehdit ettiği gerekçesiyle Avustralya'daki yetkililerin öldürmeyi planladığı güvercinin hayatı kurtulabilir. ABD’deki bir yetkili yaptığı açıklamada güvercinin bileziğinin sahte olduğunu ve söz konusu güvercinin ABD'den gelmediğini söyledi.
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Kevin Celli-Bird, söz konusu güvercini 26 Aralık’ta bulmuştu. Bilezik numarasını araştıran Celli-Bird, kuşun 13 bin kilometre uzaktaki ABD'nin Oregon eyaletinden geldiğini öğrenmişti. Uzmanlar, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın adı verilen kuşun ülkeye gemiyle geldiğinden şüphelenmişti.
Ancak Amerikan Yarış Güvercini Birliği’nden Deone Roberts, söz konusu bileziğin sahte olduğunu açıkladı. Bilezik numarasının ABD’deki başka bir güvercine ait olduğu belirten Roberts, “Avustralya’da çekilen fotoğraflardaki kuş farklı” dedi. Bileziğin izlenemediğini de belirtip şöyle konuştu:
"Evi kesinlikle Avustralya’da, ABD’de değil."
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, Joe’nun ülkenin biyogüvenliğini tehdit etmesi durumunda sonuçlarıyla yüzleşeceğini söylemişti. Öte yandan, kuşun yaşadığı Viktorya’nın Eyalet Sağlık Bakanı Marin Foley, federal hükümetten kuşa zarar vermemesini talep etti.
ABD’de güvercin yarışları düzenleyen Lucas Cramer, kuşların zaman zaman gemilerle seyahat ettiğini, Japonya’dan ABD’ye gelen kuşların bulunduğunu belirtse de Joe’nun bunlardan biri olmadığının altını çizdi. Bileziğin gerçek sahibinin 29 Ekim’deki yarış esnasında kaybolduğunu belirten Cramer, "Bu aynı güvercin değil. Yarış güvercini bile değil" dedi.
Melbourne Güvercin Kurtarma’da bakıcılık yapan Lars Scott, Amerika’dan gelen kuş bileziklerinin şehir çevresinde nadir olmadığını, bazı yetiştiricilerin internet üzerinden satın aldığını söyledi.
Evinin bahçesinde kuşu beslemeye devam eden Celli-Bird ise gelişmeleri memnuiyetle karşıladığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok
Video Haberler
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok