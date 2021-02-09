Öldürüp, cesedini yol kenarına attılar
Sakaryanın Geyve ilçesinde yol kenarında E.G. adlı erkeğe ait ceset bulundu. E.G.'nin başından tabancayla vurulup, araçtan atıldığı belirlendi.
Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak mevkiinde dün gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E.G. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Başından tabanca ile vurulup araçtan atıldığı saptanan E.G.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ön otopsi için Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- 147 yazardan Boğaziçi bildirisi
- Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
Video Haberler
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- 147 yazardan Boğaziçi bildirisi
- Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi