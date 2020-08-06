Ölen askerin babasından çarpıcı iddia: Oğlum öldürülmüş olabilir

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Çanakkale’de 25 gün askerlik yaptıktan sonra usta birliği için Aliağa Jandarma Komutanlığı’na gönderilen Osman Özçalımlı’nın 2 Ağustos sabahı ölü bulunduğu açıklandı. Aileye durumu haber veren asker yetkililerin “Oğlunuzun kaldığı koğuş 3. katta ve cenazeyi sabah 05.00’te görmüşler.

Düşmüş olabilir. Başını bir yere çarpmış” olabilir dediği öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan baba Ahmet Özçalımlı oğlunun tehdit edildiğini belirterek, “Oğlum tehdit edildiğini, kendisine vatan haini denildiğini söyledi. O andan itibaren oradaki yetkililere ulaşmaya çalıştım. Akşamına komutan arayıp ‘ufak bir meseleydi ben hallettim’ dedi. O saatte oğlumu öldürmüş de olabilirler. O an aklıma kötü bir şey gelmedi. Onun rahatlığıyla uyudum. Öğlen ölüm haberini aldık. Kimse bizi aramadı muhtardan öğrendik. Muhtarı sabah 06.00’da aramışlar ama o da doğru mudur değil midir diye tereddüt etmiş” dedi.

‘KOMUTAN TELEFONU KAPATTI’

Ailenin avukatı Kahraman Özçağin ise ailenin İçişleri Bakanlığı tarafından arandığını, gereğinin yapılacağının söylendiğini, Özçalımlı’nın ölmünün her yönüyle şüpheli bir ölüm olduğunu söyledi.

Ailenin çocuklarıyla konuştuklarında bir tuhaflık sezdiğini dile getiren Özçağinli, “Aile çocukların rahat konuşamadığını söylüyor, hatta eminler. Anne telefonda birisini ‘Osman herkese haber vermiş ailesi biliyor’ dediğini duyuyor. Ölüm haberinden sonra baba önceden konuştuğu komutanı tekrar arıyor ‘hani benim oğluma sahip çıkacaktın. Oğluma ne yaptın, kim öldürdü, niye öldürdü, nasıl öldürdü’ diye. Komutan, babaya ‘oğlun hastanede’ diyor. Cenaze köye getirildi baba tekrardan o komutanı arıyor, ‘oğluma ne yaptınız’ diye soruyor, komutan da telefonu kapatıyor. 5 günlük asker hakkında kim ne bilgi edindi, hedef gösterdi. En büyük sıkıntı hiçkimse hala ölümün nasıl meydana geldiğini ve saat kaçta geldiğini net bir biçimde açıklamıyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

ETKİN SORUŞTURMA YAPILMALI

İHD İzmir Şubesi de dün olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Askeri bölgelerdeki ölümlerin ve suçların önlenebilmesi için etkin soruşturmaların yapılması gerekiyor” denildi. Şube yöneticisi Ayşenur Kizaroğlu, Türkiye’de şüpheli asker intiharları ve ölümlerinin yüksek olduğunu belirterek, intiharların çok büyük bir çoğunluğunu şüpheli ölüm olarak nitelendirdiklerini söyledi. Kizaroğlu, İHD olarak ailenin başvuruları doğrultusunda ilgili mercilerle gerekli yazışmaları yapacaklarını söyledi.