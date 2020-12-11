Ölen meslektaşlarının anılmasına izin verilmeyen sağlıkçılar isyan etti
Koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden meslektaşlarını karanfillerle Sağlık Bakanlığı önünde anmak isteyen sağlık emekçilerine, polis izin vermedi. Sağlıkçılar polis ablukası altında seslerini duyurmaya çalıştı. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, "Sağlık işyerlerinde kreşler yok çocuklarını işyerlerine götürüyorlar. Filyasyondaki arkadaşlara verilen günlük iaşe içi boş bir tane sandviç. Bu taleplerimizi ilettik ama duymadılar. Basın yoluyla ilettik, sosyal medyadan yazdık duymadılar, en yakınlarına gelip dilekçeyle vermek istedik" dedi.
Ankara’da sağlık meslek örgütleri koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak için Sağlık Bakanlığı önündeydi. Ellerindeki karanfillerle Bakanlık önüne gelen sağlıkçıları polis karşıladı. Polisle yapılan müzakerelerde, sağlıkçıların 1 dakikalığına hayatını kaybeden meslektaşlarını anmalarına izin verilmedi. Amirlerinden gelen talimatı uygulayan polis, ellerinde karanfil bulunan sağlık emekçilerini çevik kuvvet kalkanlarıyla çevirdi.
Sağlıkçılar ile polis arasında kısa süreli tartışma ve itişme yaşandı. Sağlıkçılar çevik kuvvet kalkanları arasında meslektaşlarını anabildi. Ankara’daki sağlık meslek örgütlerinden 5 kişi sorunlarını anlatmak için Bakanlık yetkilileriyle görüşmeye girdi.
FİLYASYON EKİBİNE GÜNLÜK BİR TANE İÇİ BOŞ SANDVİÇ VERİYORLAR
Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, sağlıkçıların taleplerini ve içinde bulundukları sıkıntılarını şu şekilde anlattı:
"Peki biz neden ölüyoruz? Pandemi öncesinde de sıkıntılarımız vardı, ama pandemiyle birlikte katlanarak arttı. Hergün bir sağlık emekçisi hayatını kaybediyor. 50'şer 50'şer hastalanıyoruz haberiniz var mı? Mesaimiz sürekli uzuyor. KHK ile atılan bir sürü arkadaşımız var onların atamasını yapsınlar. Sağlık işyerlerinde kreşler yok çocuklarını işyerlerine götürüyorlar. Filyasyondaki arkadaşlara verilen günlük iaşe içi boş bir tane sandviç. Bu taleplerimizi ilettik ama duymadılar. Basın yoluyla ilettik, sosyal medyadan yazdık duymadılar, en yakınlarına gelip dilekçeyle vermek istedik."
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