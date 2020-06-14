Olimpiyat komitesini karıştıran kural!

14 Haziran 2020 Pazar, 20:11

Global Athlete adlı, küresel sporcu inisiyatifi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) sporcuların ırkçılık karşıtı mesaj vermek adına diz çökmelerini yasaklayan “Kural 50” adlı meşhur kuralına karşı tepki gösterdi.

Global Athlete, Kural 50’yi “insan haklarına aykırı” olarak niteledi. Olympic Charter’ın (Olimpiyat İlkeleri) 50. maddesinde yer alan “Hiçbir Olimpik tesiste, sahada ya da diğer alanda her türlü gösteri, politik, dini ya da ırksal propagandaya izin verilmeyecektir” maddesi tepki çekerken ocak ayında yasaklanan hareketler arasına diz çökme de eklenmişti.

Dünya çapında sporcuların bir araya gelerek oluşturduğu ve yön verdiği Global Athlete yaptığı resmi açıklamada “IOC ve IPC’nin (Uluslararası Paralimpik Komitesi) diz çöken sporcuların ceza alacağı yönündeki güncel açıklaması açıkça insan haklarının ihlalidir” ifadelerine yer verdi.