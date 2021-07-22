Olimpiyatta sansür iddiası ortaya atıldı, IOC yalanladı!
Tokyo Olimpiyatları'nda milli marşların okunacağı zaman diz çökme gibi protestoların gösterilmemesi yönünde bir yasak olduğu iddia edildi. IOC ise iddiaları yalanladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo 2020 organizasyonun sosyal medya hesaplarını yönetenlere, milli marşlar esnasında diz çökme ve benzeri protestoları göstermemesi için yasak geldiği iddia edildi.
Guardian'ın haberine göre karar, canlı yayında Britanya ve Şilili kadın futbolcuların maç öncesi diz çökerek protesto gösterisinde bulunmasının gösterilmesinden sonra geldi.
Şili maçından sonra konuşan Britanya'nın üç kaptanından biri olan Steph Houghton, diz çökme kararının tüm kadro tarafından desteklendiğini belirterek şöyle konuştu: "Büyük Britanya'daki oyuncular olarak kulüplerde ve uluslararası maçlarda diz çöküyoruz. Takım olarak ayrımcılık ve eşitlik isteyenlere destek vermek istediğimizi güçlü bir şekilde ilettik. Şilili oyuncular he kadar birlik olduğumuzu göstermek için bize katıldı. Gurur verici bir andı."
SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLAR YOK!
ABD, İsveç ve Yeni Zellandalı kadın futbolcular da diz çökerek protestoya katıldı. Ancak bu protestoların hiçbiri resmi Tokyo 2020 canlı bloğunda, Facebook ve Twitter sayfalarında veya yarım milyondan fazla takipçisi olan Instagram sitesinde yayınlanmadı. Ayrıca IOC'nin hiçbir sosyal medya kanalında da görüntülere yer verilmedi.
IOC başkanı Thomas Bach ise sansür iddiasını kesin bir dille reddetti. Diz çöken kadın oyuncular hakkındaki soruya sert bir yanıt veren Bach, "Bu eyleme izin veriliyor. Bu, 50. kuralın ihlali değildir" diye konuştu.
Kaynak: Ajansspor / İngiliz medyası
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