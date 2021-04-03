Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı, Rabia Naz hayatını kaybettiğinde Eynesil'de görev yapıyordu
Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü sırasında Giresun'un Eynesil ilçesinde kaymakam olan Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un ölümü sonrası Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, olayın şüpheli olduğunu söyledi.
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü sırasında Giresun'un Eynesil ilçesinde kaymakam olan Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt otomobilinde ölü bulundu.
17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
RABİA NAZ'IN BABASINDAN MESAJ
Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Kaymakam Kurt'un yaşamını kaybettiğine ilişkin haberi Twitter hesabından "Rabia Nazımızın acımasızca canına kıyıldığı 12 Nisan 2018 günü Eynesil ilçe mülki amiri Kaymakam Yılmaz Kurt intihar etmiş. Ailesine sabırlar dilerim. Olay şüpheli gibi. Eynesil'den kendisini tanıyorum. Hafta sonları çocuklarını gezdirmeyi seviyordu. Ben bu olayı anlayamadım" ifadeleriyle paylaştı.
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