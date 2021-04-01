Soylu'nun paylaşımına Rabia Naz Vatan'ın babasından yanıt

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na yönelik bir paylaşımda bulundu.

Soylu'nun, "'Türk Polisi yakalar' tarihimizin en güzel üç kelimesidir. Ama bir meseleyi geri plana bırakmamak lazım: Türk Polisi, gözünden anlar" paylaşımına, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan yanıt verdi.

Vatan, Soylu'nun tweetini alıntılayarak, "Onun için mi? Rabia Nazımızın ardından polis delil kararttı, katili korudu talimatla. Türk polisini kendi iradesine bırakın. Görevini yapsın..." ifadelerini kullandı.

Vatan'ın paylaşımı şu şekilde: