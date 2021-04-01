Soylu'nun paylaşımına Rabia Naz Vatan'ın babasından yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "'Türk Polisi yakalar' tarihimizin en güzel üç kelimesidir. Ama bir meseleyi geri plana bırakmamak lazım: Türk Polisi, gözünden anlar" paylaşımına şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na yönelik bir paylaşımda bulundu.
Soylu'nun, "'Türk Polisi yakalar' tarihimizin en güzel üç kelimesidir. Ama bir meseleyi geri plana bırakmamak lazım: Türk Polisi, gözünden anlar" paylaşımına, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan yanıt verdi.
Vatan, Soylu'nun tweetini alıntılayarak, "Onun için mi? Rabia Nazımızın ardından polis delil kararttı, katili korudu talimatla. Türk polisini kendi iradesine bırakın. Görevini yapsın..." ifadelerini kullandı.
Vatan'ın paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt