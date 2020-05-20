Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in avukatları Yargıtay'a başvurdu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik’in cezaevinden tahliye edilmesi için avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde toplumun koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürerek salgından korunmaya çalıştığına dikkat çekilerek “İçinde bulunduğumuz pandemi nedeni ile cezaevi koşulları müvekkilim için yaşamsal risk oluşturuyor. Vücudunun zaten çok zayıflamış olduğu, bağışıklık sisteminin tamamen çöktüğü dikkate alındığında, olası bir hastalığı atlatması çok ama çok zor olacaktır. Yarın çok geç olabilir. Yaşamı geri getirmek mümkün değildir ve adaletsizliği telafi olanağı kalmadığında söylediğimiz sözlerin de bir önemi kalmayacaktır” ifadeleri yer aldı.



ÖLÜM ORUCUNA DÖNÜŞTÜ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 20 avukat hakkında “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla açılan davada yerel mahkeme sanık avukatlara 150 yılı aşkın ceza verdi. Avukat Ebru Timtik de “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 13.5 yıl, avukat Aytaç Ünsal’a ise10.5 yıl hapis cezası verildi. İstinafta onanan dosya şu an Yargıtay’da. Ancak adalet talebiyle uzun süredir açlık grevinde olan avukatlar Timtik ve Ünsal, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.

Ebru Timtik’in avukatı, müvekkilinin sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirterek Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne tahliye başvurusu yaptı. Timtik ve diğer 19 meslektaşının yargılandığı yerel mahkemedeki duruşmalarda yaşanan hukuksuzlukların sıralandığı dilekçede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise tüm hukuksuz sürece rağmen avukatlar hakkında verilen kararın gerekçe göstermeden onanmasını istediğine dikkat çekildi.

Dilekçede, Ebru Timtik’in ölüm orucunda olduğu ve sağlıklı bir şekilde hayattayken mahkemenin acil olarak karar vermesinin elzem olduğu da vurgulandı.