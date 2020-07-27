Ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik Adli Tıp'a sevk edildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:32

Ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in Adli Tıp Kurumunda muayene olma talepleri yargılandıkları mahkemece kabul edildi.

Ünsal ve Timtik'in avukatları, ölüm orucundaki avukatlar için hem tahliye hem de Adli Tıp’a sevk edilmeleri yönünde talepte bulunmuştu. Mahkeme ise bu talebi, dosyanın incelemede olduğu Yargıtay’a iletti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise mahkemeye verdiği yanıtta, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu konuda yetkili karar merci olduğunu, hüküm kurabileceğini iletti. Bunun üzerine mahkeme de talepleri kabul ederek ATK’ye sevk edilmelerine karar verdi.

Avukat Çiğdem Akbulut bianet'ten Ayça Söylemez'e yaptığı açıklamada, ATK raporunun ardından tahliye taleplerinin de değerlendirileceğini söyledi.

Burhaniye Cezaevinde tutuklu bulunan avukat Aytaç Ünsal 176 gündür, Silivri Cezaevinde tutuklu olan avukat Ebru Timtik de 207 gündür “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucunda. Yargılandıkları ÇHD davasının dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesinde incelemede.

NE OLMUŞTU?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.