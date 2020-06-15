Ölüm orucundaki avukatlar için çağrı: Adil yargılanma haktır

15 Haziran 2020 Pazartesi, 14:32

İzmir'de, tutuklu bulundukları cezaevlerinde 5 Şubat’ta açlık grevi eylemine başlayan ve eylemlerini 5 Nisan’da ölüm orucuna çeviren Halkın Hukuk Bürosu üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal İzmir Barosu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Aytaç Ünsal’ın annesi Av. Nermin Ünsal, ölüm orucundaki Didem Akman’ın annesi Zülfiye Akman, avukatlar, milletvekilleri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

'FETÖ DÖNEMİNDEN TANIDIK OLDUĞUMUZ MANZARALAR"

İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel burada yaptığı açıklamada, Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in sadece adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladıklarını ifade ederek, “Bu ülkedeki bütün insanların hak ettiği anayasadan, uluslararası sözleşmelerden, kanundan kaynaklanan haklarını alabilmek için, bu konuda seslerini duyurabilmek için son seçenek olarak bedenlerini ölüme yatırmayı tercih ettiler. Tüm bu hukuksuzlukları, yaşanan adaletsizliği, yaşanan adil yargılanma hakkı ihlalini bizler de gördük, bizler de şahidiz. Bu nedenle bu kadar açık ve net söylüyoruz, meslektaşlarımızın adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir” dedi.

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar FETÖ dönemlerinden beri tanıdık olduğumuz manzaralar. Geldiğimiz nokta bize gösteriyor ki yalnızca uygulayıcıları değişti, yöntem değişmedi, adaletsizlik değişmedi, hukuksuzluk değişmedi, hak talepleri ise asla sona ermedi”