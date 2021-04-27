Ölümlü kaza sonrası Tesla'dan yeni açıklama: Sürücü koltuğu boş değildi
ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla'nın 'sürücüsüz seyir' özelliği olan Model S marka aracının yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu açıklamıştı. Konu ile ilgili Tesla'dan yeni bir açıklama geldi.
Tesla'nın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan
açıklamada, Teksas'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada Tesla Model S aracın
seyri sırasında sürücü koltuğunda birinin oturmuş olabileceği belirtildi.
Tesla'dan yapılan açıklama, kazanın hemen sonrasında yerel
kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarla çelişiyor ve bu durumun,
kazayı inceleyen ekibin işini zorlaştıracağı belirtiliyor.
“DİREKSİYONDA DEFORMASYON SÖZ KONUSU”
Tesla’nın araç mühendisliği departmanı başkan yardımcısı
Lars Moravy, şirket temsilcilerinin kazayı yerel kolluk kuvvetleri, Ulusal
Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu
(NTSB) müfettişleriyle birlikte denetlediğini söyledi. Moravy, şirketin
direksiyonun 'deforme olduğunu' belirleyebildiğini ve kaza anında sürücü
koltuğunda birinin olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.
Firmanın CEO'su Elon Musk tarafından daha önce yapılan
açıklamada, otopilotun devrede olmadığı belirtilmişti.
19 Nisan'da Teksas'ta yaşanan kazada Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış ve sonrasında alev almıştı. Araç içinde hayatını kaybeden iki kişinin de sürücü koltuğunda olmadığı, birinin ön, birinin arka koltukta olduğu açıklanmıştı.
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