Ölümlü kaza sonrası Tesla'dan yeni açıklama: Sürücü koltuğu boş değildi

27 Nisan 2021 Salı, 14:40

Tesla'nın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Teksas'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada Tesla Model S aracın seyri sırasında sürücü koltuğunda birinin oturmuş olabileceği belirtildi.

Tesla'dan yapılan açıklama, kazanın hemen sonrasında yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarla çelişiyor ve bu durumun, kazayı inceleyen ekibin işini zorlaştıracağı belirtiliyor.

“DİREKSİYONDA DEFORMASYON SÖZ KONUSU”

Tesla’nın araç mühendisliği departmanı başkan yardımcısı Lars Moravy, şirket temsilcilerinin kazayı yerel kolluk kuvvetleri, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) müfettişleriyle birlikte denetlediğini söyledi. Moravy, şirketin direksiyonun 'deforme olduğunu' belirleyebildiğini ve kaza anında sürücü koltuğunda birinin olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Firmanın CEO'su Elon Musk tarafından daha önce yapılan açıklamada, otopilotun devrede olmadığı belirtilmişti.

19 Nisan'da Teksas'ta yaşanan kazada Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış ve sonrasında alev almıştı. Araç içinde hayatını kaybeden iki kişinin de sürücü koltuğunda olmadığı, birinin ön, birinin arka koltukta olduğu açıklanmıştı.