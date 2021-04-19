Sürücüsüz Tesla kaza yaptı, iki kişi yanarak öldü
ABD'de sürücüsüz şekilde kullanılan bir Tesla aracı kaza yaptı. Yüksek hız nedeniyle virajı alamayıp yoldan çıkan ve alev alan aracın içindeki iki yolcunun öldüğü açıklandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde sürücü koltuğunda kimse olmadan kullanılan bir Tesla aracı kaza yaptı. Ağaca çarpıp yanan aracın içinde iki yolcu bulunduğu açıklandı.
Polis açıklamasına göre, 2019 model bir Tesla Model S aracu, Houston kentinde yüksek hızda seyrederken bir virajı alamadı. Yoldan çıkan araç bir ağaca çarparak durdu ve alev aldı.
Yangın söndürüldüğünde, aracın sürücüsüz şekilde kullanıldığı ancak sürücü koltuğunun yanındaki ön koltuk ve arkada olmak üzere kaza sırasında içinde iki kişinin bulunduğu ortaya çıktı. İkisi de erkek olan yolcuların öldüğü açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis açıklamasında, "Sürücü koltuğunda kimse yoktu" denildi.
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