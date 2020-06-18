Ölümün Adı
Klester Cavalcanti, gerçek bir yaşamdan yola çıkarak kaleme aldığı belgesel romanı Ölümün Adı’nda, Brezilya’nın iç yüzüne, dehşet verici bir ölüm ve kan dünyasına götürüyor okuru...
“Cícero hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin pedal çeviriyordu. Júlio adamın kanlar içindeki başıyla önüne yığıldığı andaki görüntüsünü kafasından bir türlü çıkaramıyordu. Amcası fevkalade sakindi. Bir insanın canını aldıktan sonra nasıl bu kadar sakin kalabiliyordu?” Kitaptan
Klester Cavalcanti, gerçek bir yaşamdan yola çıkarak kaleme aldığı belgesel romanı Ölümün Adı’nda, Brezilya’nın iç yüzüne, dehşet verici bir ölüm ve kan dünyasına götürüyor okuru... “Meslek” yaşamı boyunca beş yüze yakın insanı öldüren Júlio’nun anlattıkları, çağımızın değer yargılarının hâlâ neden anlaşılamadığını gözler önüne seriyor...
Ölümün Adı / Klester Cavalcanti / Çeviren: Serhat Tunca / Alakarga Yayınları / 272 s.
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