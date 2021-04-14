Omar Elabdellaoui Florya'da
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui Florya'yı ziyaret etti.
Yılbaşı gecesi geçirdiği kazada yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarını ziyaret etti. Norveçli futbolcu, sağlıklı görüntüsüyle yüzleri güldürdü.
Galatasaray'ın bu sabahki antrenmanını Omar Elabdellaoui de izledi. 29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
29 yaşındaki futbolcunun tedavisi Galatasaray’ın sağlık sponsoru ve ABD’de bulunan kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortaklaşa yürütülüyor.
Elabdellaoui, Türkiye’deki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ABD’de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.
Norveçli futbolcuya sonraki adımda ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Bu süreç başarılı bir şekilde tamamlanırsa Elabdellaoui’nin futbola dönmesi bekleniyor.
Mart ayı başında bireysel çalışmalara başlayan Norveçli sağ bek, "Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." demişti.
Yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui, 19 Ocak'ta hastaneden taburcu olmuştu.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?