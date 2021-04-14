Omar Elabdellaoui Florya'da

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:24

Yılbaşı gecesi geçirdiği kazada yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarını ziyaret etti. Norveçli futbolcu, sağlıklı görüntüsüyle yüzleri güldürdü.

Galatasaray'ın bu sabahki antrenmanını Omar Elabdellaoui de izledi. 29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

29 yaşındaki futbolcunun tedavisi Galatasaray’ın sağlık sponsoru ve ABD’de bulunan kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Elabdellaoui, Türkiye’deki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ABD’de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.

Norveçli futbolcuya sonraki adımda ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Bu süreç başarılı bir şekilde tamamlanırsa Elabdellaoui’nin futbola dönmesi bekleniyor.

Mart ayı başında bireysel çalışmalara başlayan Norveçli sağ bek, "Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." demişti.

Yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui, 19 Ocak'ta hastaneden taburcu olmuştu.