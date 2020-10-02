Ombudsmandan örnek toplu taşıma kararı ‘Ücretsiz yararlandırılmalılar’

02 Ekim 2020 Cuma, 11:02

Manisa’da ikamet eden bir yurttaş, 65 yaş üzerindeki yurttaşların şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ve halihazırda kullandığı Manisa Kart için kendisinden “kartını kullanabilmesi için vize ettirmesinin ve vize işlemi için 10 lira ücret ödemesinin istenmesi” üzerine 1 Haziran’da KDK’ye başvurdu. Başvurusunda belediyeden kendisine yanıt verilmediğini belirten yurttaş, “Manisa Kart’ı 2020’de vize ettirmemesi ve bu işlem için ücret istenmemesi” yönünde tavsiye kararı alınmasını talep etti.

İlkelere uyulmadı

Başvuruyu değerlendiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 18 Eylül’de kararını açıkladı. Belediyeden konuya ilişkin başvuruların ve başvurulara verilen yanıtların istendiği ancak başvurulara verilen herhangi bir yanıtın kuruma iletilmediği aktarılan kararda, belediye idaresinin “nezaket”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik”, “makul sürede karar verme” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uymadığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda, idarenin söz konusu ilkelere uygun davranması önerilirken, 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlandırılmasının sağlanmasına karar verildi. Tavsiye kararında, şunlar kaydedildi;

“Manisa ilinde şehir içi toplu taşıma hizmetinin kullanan ve kullanacak olan 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların, pozitif ayrımcılığın amacı doğrultusunda Manisa Kart temini, bu kartın her yıl vize ettirilmesi, kart ve vize ücreti ödenmesi gibi herhangi bir külfete katlanmaksızın toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlandırılmasının sağlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için sadece nüfus cüzdanının yeterli olacağı bir uygulamaya geçilmesi ve bu yönde gerekli düzenlemelerin veya iş ve işlemlerin makul sürede yapılması ve yaptırılması hususunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin 30 gün içerisinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi.”

Öte yandan, tavsiye kararlarının, kurumlar açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, KDK’nin tavsiye kararlarını 30 gün içinde uygulamayan kurumlara karşı yargıya başvurulabiliyor.







