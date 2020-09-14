Ömer Erdoğan: Hatay için tarihi galibiyet!
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan takımlarının Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldığı için mutlu olduklarını ifade etti.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan takımlarının Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldığı için mutlu olduklarını ifade etti.
Sahada güzel bir mücadele olduğunu kaydeden Erdoğan "Maçın genelinde bir pozisyon dışında rakibe net bir pozisyon vermedik. Tamamen maça hazırlandığımız gibi rakibi analiz ettiğimiz gibi oynadık. Özellikle kontrataklarda başarılı olduk. İlerleyen süreçte daha çok çalışıp hatalarımızı gözden geçirip daha iyi bir futbol sergileyeceğiz. İnşallah lige renk katan takım oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
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