Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevi fotoğrafları! Oğlu paylaştı

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevinde çekilen fotoğraflarını, oğlu Salih Gergerlioğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 11:09
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevi fotoğrafları! Oğlu paylaştı
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Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevi fotoğraflarını oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamın cezaevinde çekilen fotoğrafları..." notuyla paylaştı.

"Dimdik girdik içeri, Dimdik çıkacağız" diyen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 31 Mart'taki gündem toplantısında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşmüştü. Mahkeme, yetkisizlik nedeniyle başvuruyu oy birliğiyle reddetmişti.

Gergerlioğlu, 2 Nisan akşamı gözaltına alınıp tutuklanmıştı.


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