Ömer Faruk Gergerlioğlu: Evimin önünde 3-4 polis aracı var
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin önünde 3-4 polis aracının bulunduğunu ancak henüz evine gelmediklerini yazdı.
Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Evimin önünde 3- 4 polis aracı var, henüz evime gelmediler.
Sanırım saat 13.00'deki Cemal Yıldırım'ın evimin önünde yapacağı basın açıklamasına hazırlık yapıyorlar"
Evimin önünde 3- 4 polis aracı var, henüz evime gelmediler.— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) April 2, 2021
Sanırım saat 13.00'deki Cemal Yıldırım'ın evimin önünde yapacağı basın açıklamasına hazırlık yapıyorlar.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 31 Mart'taki gündem toplantısında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşmüştü. Mahkeme, yetkisizlik nedeniyle başvuruyu oy birliğiyle reddetmişti.
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