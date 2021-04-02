Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu: "Babamı tutuklamaya geldiler"
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamı tutuklamaya geldiler" açıklamasında bulundu.
Salih Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması için gelindiğini aktardı. Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamı tutuklamaya geldiler" dedi.
Salih Gergerlioğlu, "Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar" dedi. Gergerlioğlu, "Zorbalığın fotoğrafı" diyerek şunu paylaştı:
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