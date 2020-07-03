Önce alkışladı, sonra fark attı!

03 Temmuz 2020 Cuma, 07:46

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool, son iki yılın şampiyonu Manchester City tarafından alkışlarla karşılandı.

İngiltere Premier Lig 32. haftasında oynanan Manchester City-Liverpool maçı öncesi örnek görüntüler yaşandı.

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool, son iki yılın şampiyonu Manchester City'ye konuk oldu.

Maç öncesi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncuları ve teknik ekibiyle birlikte rakip futbolcuları alkışladı.

Liverpool'lu oyuncular sahaya alkışlar eşliğinde çıkarken görüntüler de ayrı bir alkışı hak etti.

Karşılaşmayı Manchester City 4-0 kazanırken golleri Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden ve Oxlade-Chamberlain (k.k.) kaydetti.

Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Manchester City bu galibiyetle puanını 66 yaparken Liverpool 86 puanda kaldı.