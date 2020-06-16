Önce ameliyat, sonra doğum günü pastası
Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera’ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.
Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera’ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.
Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi.
Eşi, çocuğu ve yönetici Abdurrahim Albayrak da Muslera'yı yalnız bırakmadı.
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