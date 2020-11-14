Önce annesine sonra kızına cinsel istismar ve taciz iddiası: ‘Tecavüzcü imam’ serbest

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan 51 yaşındaki Halit Karakaya’nın, anne N.S’ye “çocuğunu öldürürüm” diyerek cinsel istismarda bulunduğu, sonrasında 16 yaşındaki kızı Y.S’yi de 6 yıl boyunca taciz ettiği iddia edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Halit Karakaya’nın, valilik tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Karakaya tarafından tacize uğradığını iddian eden Y.S., yaşadıklarını halasına anlatınca, hala tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Halit Karakaya tarafından 11 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını iddia eden Y.S., “Aynı mahallede beraber oturduğumuzda, annem ve babam kardeşimi hastaneye götürdüklerinde beni Halit Karakaya’nın evine bırakırlardı. Halit Karakaya bana 10-11 yaşlarımda dokunmaya başladı. İlk kardeşimin doğum gününe geldiğinde Halit Karakaya bana dokunarak taciz etti. Onlara gittiğimizde ya da onlar bize geldiklerinde ne zaman yalnız kalsak taciz etti. Bazen kapıyı kilitlediğim için evimize gelemiyordu. Bir keresinde eve zorla girmeye çalıştı. Annemin geldiğini görünce hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. ‘Babana söylersen seni öldürürüm’ diye tehdit ettiği için yaşadıklarımı kimseye anlatamadım” dedi.

ANNE: TEHDİT ETTİ

Anne S.F. ise şikâyet tutanağında, kızının taciz edildiği iddiasını psikolog aracılığıyla öğrendiğini belirterek “Karakaya’yı yaklaşık 15 yıldır ailecek tanıyoruz. Bir gün, evde sadece 1 yaşındaki bebeğim varken geldi ve ‘çocuklarını öldürürüm’ diyerek cinsel istismarda bulundu. Çocuklarım için bugüne kadar sustum. Kızıma da cinsel istismarda bulunduğundan haberim yoktu” dedi.

Karakaya’nın ise polise verdiği ifadesinde, “Bu şahısları 15 yıldır tanırım. Komşuluk yaptık ve sürekli ailece görüşmekteydik. Pandemi ve depremden dolayı aile olarak görüşmemiz olmadı. Kesinlikle benim bu kız çocuğuna yönelik herhangi bir temasım, dokunmam olmamıştır. Kendi çocuklarım nasılsa bu çocuk da benim çocuklarım gibidir. Kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. Elazığ Valiliği tarafından Halit Karakaya’nın, cami imamlığı görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

‘BEKÇİ OĞLU İFADELERİ SIZDIRIYOR’

Halit Karakaya’nın camide başka kız çocuklarına da istismarda bulunduğunu iddia eden bir yurttaş da “Yaz tatillerinde Kuran kursuna giderdik. Halit Karakaya kızları taciz ediyordu. Bu yaptığı tepki çekince de ‘başarılı olan çocukları öpüyorum’ derdi. Bu olaylardan sonra bu mahallede hiç kimse çocuklarını camiye göndermedi. Halit Karakaya’nın oğlu bekçi olduğu için Emniyet’e gidip ifade vermek istemiyorum. Ancak mahkemede gizli tanıklık yapacağım. Halit Karakaya, oğlu sayesinde kimin ne ifade verdiğini öğreniyor. Adalet kimden yana? Bir an önce bu adamın tutuklanıp ceza almasını istiyorum” dedi.