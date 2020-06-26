Önce arabulucu, sonra tahkim

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) dün gerçekleştirilen imza töreni ile arabuluculuk ve tahkimde yeni bir dönem başlattı. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve ISTAC Yönetim Kurulu üyesi Hakan Öztatar ile ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın katılımıyla, 130 arabuluculuk merkezi ve ISTAC işbirliği protokolü imzaladı.

Artık arabulucuda çözümlenemeyen ticari uyuşmazlıklar, arabulucular tarafından mahkeme yerine ISTAC’ye yönlendirilecek. Atılan imzalarla arabuluculuk kurumlarında anlaşma sağlanamayıp çözümsüz kalan 83 bini aşkın ticari uyuşmazlık dosyası tahkime yöneltilerek hızlı ve kolay çözüme kavuşabilecek.

Hakan Öztatar, iş ve ticaret dünyasını Med-Arb Projesi’nin uyuşmazlık çözüm fırsatlarından yararlanmaya çağırdı ve “Burada dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. 2013’te başlayan arabuluculuk alanında 16 bin 500 arabulucumuz, 200 de arabuluculuk merkezimiz var” dedi

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da Türkiye’de gerek arabuluculuk gerekse tahkim alanında önemli mesafeler kaydedildiğini vurgularken şimdi bu iki alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun birlikte işleyişine zemin yarattıklarını söyledi ve “Arabuluculuk&Tahkim yani (Mediation&Arbitration) Med-Arb, kazan-kazan mantığıyla oluşturduğumuz bir proje... Dünyaya örnek olacak bir proje” diye konuştu.