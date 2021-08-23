Önce baba ve kızı öldürdü sonra intihar etti
Konya'nın Ilgın ilçesinde tartıştığı baba kızı öldüren şahıs intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Konya'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. henüz belirlenemeyen bir nedenle Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mustafa D., yanında bulunan tabancayla Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç’ı vurdu. Mustafa D. daha sonra tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
BABA VE KIZI KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ve kızı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D.'nin cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- TFF Başkanının inşaat firması Süper Lig takımının ortağı
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Sürücüler böyle kandırılıyor