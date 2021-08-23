Önce baba ve kızı öldürdü sonra intihar etti

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:37

Olay, öğle saatlerinde Konya'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. henüz belirlenemeyen bir nedenle Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mustafa D., yanında bulunan tabancayla Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç’ı vurdu. Mustafa D. daha sonra tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

BABA VE KIZI KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ve kızı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D.'nin cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.